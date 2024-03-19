Американским судам рекомендовали идти по Красному морю без транспондеров

Судам под флагом Соединенных Штатов рекомендовали отключать AIS-транспондеры из-за хуситов, которые пообещали атаковать любые связанные с США суда и корабли в Красном и Аравийском морях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление торгового флота (MARAD) США.

Транспондерами автоматической системы идентификации (AIS) оборудованы все торговые суда, этот транспондер передает информации о надводной обстановке вокруг корабля. Среди данных, которые передает транспондер — положение судна, скорость, текущее состояние, ход, курс, а также наименование судна и принадлежность.

«Коммерческим судам под флагом США, действующих в этих районах, настоятельно рекомендуется выключить свои AIS-транспондеры за исключением случаев, когда капитаны судов считают, что это поставит под угрозу безопасность судна», — указано в рекомендациях MARAD.

Управление отмечает, что с ноября 2023 года произошло 47 попыток захватить или уничтожить связанные с США суда.

До этого хуситы сообщили, что нанесли удар по израильскому городу Эйлат.

Ранее стало известно, что Норвегия втайне обсудила с йеменскими хуситами ситуацию в Красном море.