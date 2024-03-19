«Аэрофлот» поддержит участников программы «Аэрофлот Бонус» при пополнении в семье

Участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус», у которых не было полетов за последние два календарных года, получили возможность сохранить свои мили в случае рождения или усыновления ребенка до года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Как уточнил авиаперевозчик, нововведение распространяется на родителей, опекунов и попечителей младенцев. Отмечается, что мили не будут аннулироваться в течение двух лет после пополнения в семье.

Для сохранения миль необходимо подать заявление, копию паспорта и свидетельство о рождении или усыновлении ребенка через форму «Обратная связь» в личном кабинете «Аэрофлот Бонус» или на официальном сайте авиакомпании. Кроме того, отец и мать ребенка должны подать отдельные заявки на сохранение миль.

Ранее авиаперевозчик сообщил о продлении на следующий год статуса участника «Аэрофлот Бонус» одному из родителей при рождении или усыновлении ребенка в возрасте до одного года. Новая инициатива стала продолжением социальной политики авиакомпании в Год семьи. Таким образом, компания поддерживает государственные решения, направленные на охрану семейных ценностей и традиций.

Отмечается, что для сохранения уровней программы лояльности также необходимо направить заявление через форму «Обратная связь».