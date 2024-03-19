В России оценили, готов ли мир к полному отказу от наличных денег

Россия и другие страны пока не готовы к полному переходу на безналичные расчеты и отказу от бумажных денег. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он напомнил, что многие люди до сих пор не доверяют безналичным расчетам, потому что для них ценно то, что имеет материальную форму. Кроме того, плюс наличных заключается в том, что ими можно воспользоваться в непредвиденных ситуациях.

«Всегда существует угроза какого-нибудь отключения интернета, выхода из строя своего собственного гаджета, который помогает осуществлять оплату. Наличными же можно расплачиваться, даже если ничего не работает. И вообще считается, что на черный день, на какие-то непредвиденные обстоятельства всегда лучше иметь бумажные деньги», — пояснил Беляев.

14 марта Михаил Беляев говорил, что дома в виде наличных рекомендуется хранить до половины ежемесячного дохода, эти средства можно будет использовать в экстраординарных ситуациях. При этом, по его словам, наличные деньги не стоит тратить на импульсивные покупки, а также на удовлетворение мимолетных желаний. Лучше всего использовать их в качестве резерва, заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что в России введут ограничения на переводы наличными.