В РФ установили минимальный размер страховых выплат по программам страхования жизни

Банк России установил новые обязательные требования к договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ).Об этом свидетельствует распоряжение ЦБ РФ которое вступает в силу с 1 апреля 2024 года.

Так, страховые компании с 1 апреля 2024 года не смогут отказывать клиентам в выплате всего заработанного инвестиционного дохода по таким полисам, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов, говориться в нем. Регулятор определил минимальный размер страховой выплаты по окончании срока действия полиса ИСЖ или НСЖ по риску дожития. Он будет рассчитываться исходя из возраста клиента, срока договора, порядка уплаты премии и ключевой ставки ЦБ на момент оформления. При этом выплата должна быть не меньше совокупных взносов страхователя.

Требование по минимальной страховой сумме не будет действовать для договоров с премией от 1,5 млн рублей и для рассрочки взносов на пять и более лет. Кроме того, ЦБ ввел максимальный 30-дневный срок для осуществления выплаты после подачи заявления клиентом.

По данным регулятора, свыше 80% заключенных договоров ИСЖ и НСЖ заканчиваются дожитием застрахованного до указанной даты. В 2023 году более 1,1 млн россиян приобрели подобные полисы.

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