Ряд банков Армении прекратит обслуживать карты «Мир» с 30 марта

Платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки — участники Armenian Card (ArCA) прекратят обслуживание карт «Мир» в конце месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НСПК.

«НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Отмечается, что карты продолжит обслуживать банк «ВТБ Армения». Для держателей носителей «Мир» доступны все ключевые сервисы по типу снятия наличных или оплаты услуг через онлайн-банк.

19 марта ТАСС сообщил, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы подпасть под американские санкции. Отмечается, что ЦБ Армении представляет этот процесс как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону».

Ранее в Нацсистеме платежных карт прокомментировали ограничение работы карт «Мир» в Армении.