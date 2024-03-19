Сбер и ВШЭ провели для российских студентов Весеннюю экономическую школу

На площадке СберУниверситета прошла седьмая Весенняя экономическая школа для студентов из разных городов страны, организованная Сбером и НИУ ВШЭ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Весенняя школа проходила в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал».

В течение трех дней студенты изучали управление рисками, посещали лекции и мастер-классы от сотрудников Сбера и Высшей школы экономики, а также защищали проекты, посвященные анализу работы компаний.

Так, во время обучения студенты встретились со старшим вице-президентом, руководителем блока «Риски Сбера» Джангиром Джангировым.

Топ-менеджер компании подчеркнул необходимость определения личных целей на долгосрочном горизонте, обозначил ценность постоянного развития и обучения, рассказал о своем профессиональном пути, своей команде, а также про карьерные возможности в «Рисках Сбера».

Руководитель центра по работе с вузами и академическим сообществом СберУниверситета Дмитрий Коваленко отметил, что образовательному центру важно поддерживать талантливую молодежь.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара назвала Весеннюю экономическую школу Сбера и ВШЭ одним из любимых участниками мероприятий среди всей форумной линейки олимпиады.

«В этом году содержательная часть программа школы разрабатывалась блоком «Риски Сбера», а по итогам участникам предложили закрытый эксклюзивный перечень вакансий», — сообщила она.

«Я очень рад встретить огромное количество умных и находчивых людей с огнем в глазах, рядом с которыми хочется работать над своей мечтой и над общей большой целью», — поделился впечатлениями участник Весенней экономической школы, студент Финансового университета при правительстве РФ Георгий Герасимов.