В Польше фермеры готовят новую акцию протеста

Полиция Литвы предупреждает о новых акциях польских фермеров из-за манипуляций с зерном. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в департаменте полиции балтийской республики рассказали, что акция протеста польских фермеров начнется 20 марта и будет проводиться ежедневно с 08:00 до 20:00 часов до 28 марта. Полицейские уточнили, что проверка грузовых машин будет проводиться в 8 км от границы.

Отмечается, что первая похожая акция проходила с 1 по 7 марта. Фермеры останавливали литовские фуры для проверки после пересечения границы с помощью представителей таможни, погранохраны, дорожной инспекции.

До этого замглавы минсельхоза Польши Михал Колодзейчак говорил, что высокие таможенные пошлины могут ввести в отношении российской сельскохозяйственной продукции, что ограничит ее приток в Евросоюз. Он рассказал, что ранее в Польшу поступило «символическое» количество российского зерна.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.