Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейшего китайского застройщика обвинили в махинациях

Evergrande обвинили в махинациях с выручкой на рекордные $78 млрд

close
100%
Bobby Yip/Reuters

Крупнейший китайский девелопер Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на $78 млрд в 2019-2020 годах, что могло спровоцировать крупнейший в истории Китая корпоративный дефолт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Комиссии по ценным бумагам КНР (CSRC).

По данным регулятора, подразделение Evergrande — Hengda Real Estate намеренно завысило доходы на 214 млрд юаней ($29,7 млрд) в 2019 году и еще на 350 млрд юаней ($48,6 млрд) годом позже. Это привело к завышению прибыли на 63% и 87% соответственно.

«CSRC оштрафовала Hengda на 4,18 млрд юаней ($581 млн) за фальсификацию отчетности и незаконный выпуск облигаций на $2,89 млрд», — пишет агентство.

Предполагаемое мошенничество Evergrande может затмить скандалы с Luckin Coffee, завысившей продажи на $310 млн, и Enron с завышением прибыли на $600 млн, отмечает издание. Это усиливает опасения по поводу распространенности проблем с бухучетом в Китае.

«Штрафы CSRC -— предупреждение другим девелоперам о последствиях отказа от реструктуризации долгов», - считает аналитик Creditsights Церлина Зенг.

Обвинения могут коснуться и основателя Evergrande Хуэя Ка Яна, задержанного в 2023 году по неназванным причинам. CSRC оштрафовала его на $6,5 млн и пожизненно отстранила от рынков капитала за сокрытие информации.

Долги Evergrande на пике превышали $300 млрд. В 2021 году она дважды пропустила выплаты по облигациям, после чего рейтинговые агентства объявили о дефолте. В январе 2024 года суд в Гонконге постановил ликвидировать компанию.

До этого в Китае рассказали почему санкции Запада не сильно задели РФ.

Ранее в Китае арестовали руководителя автомобильной компании Hengchi.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами