Крупнейший китайский девелопер Evergrande Group обвиняется в завышении выручки на $78 млрд в 2019-2020 годах, что могло спровоцировать крупнейший в истории Китая корпоративный дефолт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Комиссии по ценным бумагам КНР (CSRC).

По данным регулятора, подразделение Evergrande — Hengda Real Estate намеренно завысило доходы на 214 млрд юаней ($29,7 млрд) в 2019 году и еще на 350 млрд юаней ($48,6 млрд) годом позже. Это привело к завышению прибыли на 63% и 87% соответственно.

«CSRC оштрафовала Hengda на 4,18 млрд юаней ($581 млн) за фальсификацию отчетности и незаконный выпуск облигаций на $2,89 млрд», — пишет агентство.

Предполагаемое мошенничество Evergrande может затмить скандалы с Luckin Coffee, завысившей продажи на $310 млн, и Enron с завышением прибыли на $600 млн, отмечает издание. Это усиливает опасения по поводу распространенности проблем с бухучетом в Китае.

«Штрафы CSRC -— предупреждение другим девелоперам о последствиях отказа от реструктуризации долгов», - считает аналитик Creditsights Церлина Зенг.

Обвинения могут коснуться и основателя Evergrande Хуэя Ка Яна, задержанного в 2023 году по неназванным причинам. CSRC оштрафовала его на $6,5 млн и пожизненно отстранила от рынков капитала за сокрытие информации.

Долги Evergrande на пике превышали $300 млрд. В 2021 году она дважды пропустила выплаты по облигациям, после чего рейтинговые агентства объявили о дефолте. В январе 2024 года суд в Гонконге постановил ликвидировать компанию.

До этого в Китае рассказали почему санкции Запада не сильно задели РФ.

Ранее в Китае арестовали руководителя автомобильной компании Hengchi.