Российское золото на миллиарды долларов свободно торгуется, избегая 16 тыс. введенных против РФ ограничений, поэтому санкции не оказали влияния на Москву. К такому выводу пришло издание Asia Times.

«Российское золото стоимостью в миллиарды и миллиарды долларов свободно торгуется по максимальной цене, избегая при этом каждой из этих 16 000 санкций», — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что именно это является показателем бесполезности санкций, направленных против России.

До этого в газете The New York Times (NYT) отметили, что международный транспортный коридор «Север – Юг», который призван связать Россию и Индию, освободит РФ от западных санкций.

Как указывают авторы статьи, маршрут «Север – Юг» обратил на себя внимание российских политиков, пытающихся наладить инфраструктуру для создания экономического суверенитета и полного отказа от западного влияния на российскую экономику.

Позже американский миллиардер Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что все санкции США против России лишь укрепили страну. Он отметил, что обещанные президентом США Джо Байденом трудности для России не соответствовали действительности.

Ранее в Китае рассказали почему санкции Запада не сильно задели РФ.