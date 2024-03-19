В Госдуме оценили последствия отказа Армении от карт «Мир»

Решение армянских банков прекратить операции по картам российской системы «Мир» в первую очередь ударит по самой Армении, а также ее жителям, заявил ТАСС глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Минусов больше для самой Армении. Многие жители Армении и российские граждане, которые там часто бывают, пользуются картой «Мир». Для России — ну, не будут принимать и проводить расчеты. Сами себе создают проблемы», — сказал депутат.

Аксаков также напомнил, что недавно в РФ приняли закон, который разрешает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) для международных расчетов, и предложил Армении перейти на цифровые рубли.

До этого сообщалось, что Центробанк Армении запретил обслуживать российские карты «Мир» из-за возможных санкций США.

Ранее операции по картам «Мир» прекратил крупный казахстанский банк.