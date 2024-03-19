В России зафиксировали рост цен на основные продукты питания

С начала 2024 года цены на основные продукты питания из потребительской корзины россиян заметно выросли. Об этом свидетельствуют данные аналитиков системы сервисов Контур.Маркет. Копия есть в распоряжении редакции.

Лидером подорожания среди товаров животного происхождения стала говядина, прибавившая 6% в цене. Килограмм мяса индейки и свинины подорожал на 2%. При этом спрос на индейку и свинину вырос на 17% и 18% соответственно, что может быть связано с ростом цен на куриное мясо в 2023 году. Сама курица незначительно подешевела на 1%, достигнув в феврале 229 руб./кг, но при этом ее потребление увеличилось на 12%.

В овощной категории наибольший рост цен пришелся на картофель (+8%) и лук (+6%). Килограмм картофеля в феврале стоил 70 рублей, лука — 49 рублей. Зато мандарины подешевели на 2%, но их потребление резко упало на 21%.

Среди других заметных изменений — подорожание растительного масла на 13% до 154 рублей за литр. По словам аналитика Дарьи Жигалиной, это может быть связано с колебаниями курсов валют и ростом цен на мировых рынках сырья и логистики.

В то же время некоторые продукты подешевели: молоко на 3% до 69 руб./литр, чай на 3% до 60 руб. упаковка, лимоны сразу на 13% до 136 руб./кг. Потребление лимонов при этом выросло на 24%.

«Скорее всего это связано с сезонностью простудных заболеваний, в феврале россияне покупали лимоны, чтобы получить дополнительный витамин С. А еще выросла динамика потребления бананов (+19%) на фоне снижения их стоимости в данном периоде на 4%», — резюмировала Жигалина.

Цены на яйца, сахар, сметану и хлеб практически не изменились. Сметана осталась на уровне 90 руб./пачка, сахар — 83 руб./кг, десяток яиц — 123 руб., батон хлеба — 46 руб.

Всего эксперты проанализировали более 200 млн чеков, чтобы сравнить цены и количество продаж в январе и феврале 2024 года.

До этого стало известно, что россияне стали чаще есть в ресторанах быстрого питания.

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