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Россиян предупредили о подорожании мяса в 2024 году

Экономист Чеглов: цены на мясо в России вырастут на 5-10% к концу 2024 года

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Цены на мясо в России вырастут на 5-10% к концу 2024 года, если социально-экономическая ситуация будет стабильна. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По его словам, вклад в повышение цен на мясо внесут курс рубля, рост стоимости комбикормов и обслуживания оборудования производителей, а также увеличение затрат на обслуживание дорогих кредитов и логистики.

«Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объемов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объемов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный на сегодня уровень цен, и он тормозит продажи, как следствие есть случаи переключения производителей на мясо курицы. Как и в случае с говядиной», — пояснил экономист.

Он не ждет падения спроса россиян на мясо и мясную продукцию. По словам Чеглова, мясо является неотъемлемой частью рациона россиян. В настоящее время цены стабилизировались и, благодаря промо активности торговых сетей и их поставщиков, россияне могут купить мясо ниже среднеотраслевых цен, уточнил эксперт. Он отметил сокращение объемов производства мяса в России и ожидает, что такая ситуация сохранится до лета, а затем цены начнут расти.

По данным Росстата, в марте 2024 года 1 кг говядины стоил 536,74 руб., курицы — 218,95 руб., свинины — 343,46 руб., баранины — 678,61 руб. Цены на индейку варьируются от 390 руб. до 450 руб. за 1 кг.

Ранее «Газета.Ru» предупредила о подорожании сыра осенью.

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