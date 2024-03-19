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В ООН раскрыли, сколько нелегальной прибыли приносит принудительный труд

ООН: принудительный труд ежегодно приносит порядка $236 млрд незаконной прибыли

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Принудительный труд в частной экономике ежегодно приносит около $236 млрд незаконной прибыли, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Международной организации труда (МОТ) при ООН.

За последние десять лет сумма увеличилась на $64 млрд, или 37%. В первую очередь это обусловлено ростом количества людей, которых принуждают к труду, говорится в отчете. Так, за 2016–2021 годы их число выросло на 2,7 млн человек.

Еще одна причина роста нелегальной прибыли — увеличение дохода от эксплуатации людей. По оценкам организации, сейчас торговцы людьми и преступники зарабатывают почти $10 тыс. на жертву по сравнению с $8,26 тыс. десять лет назад (с поправкой на инфляцию).

Самые высокие ежегодные незаконные доходы от принудительного труда фиксируют в Европе и Центральной Азии — $84 млрд. Далее идут Азиатско-Тихоокеанский регион с $62 млрд и Америка с $52. За ними следует Африка с $20 млрд. Самый низкий показатель в арабских странах — $18 млрд.

До этого Банк России сообщил о росте числа черных кредиторов в Москве и области.

Ранее Генпрокуратура выявила незаконные схемы в десятках дальневосточных компаний.

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