В Москву приехала первая группа туристов из Ирана

В Москву впервые приехала первая группа туристов из Тегерана в рамках безвизового соглашения между Россией и Ираном В марте прошлого года министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия и Иран в 2023-м намерены реализовать соглашение о безвизовых групповых турпоездках между странами. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года и позволяет совершать турпоездки без виз в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. Минэкономразвития России сообщало, что безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном возобновился 1 августа . Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Первые две тестовые группы из 86 иранских туристов прибыли в Москву 18 марта. На этой неделе запланирован приезд еще двух групп – всего более 130 человек.

«Иранских туристов прежде всего интересуют Москва и Санкт-Петербург. К концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тыс. туристов», – отметил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Первых туристов из Ирана ждет насыщенный маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы. Гости собираются посетить Красную площадь, Кремль, парк «Зарядье», Храм Христа Спасителя, Парк Победы и множество других исторических и культурных достопримечательностей Москвы.

Туристы из Ирана уже поделились первыми впечатлениями и планами: им особенно интересно посетить Красную площадь и станции московского метрополитена, некоторые хотят увидеть Старый и Новый Арбат. Гостей не пугает погода в столице, они называют ее «прохладной, но достаточно комфортной». Туристы также отметили, что Россия сейчас является одним из самых популярных направлений в Иране.

Начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Наталья Молочкова уточнила, что по итогам 2023 года в Москву приехало 2,3 млн иностранных туристов. Объем турпотока из Ирана в прошлом году превысил показатели не только 2022 года, но и допандемийного 2019 года.

В 2023 году столицу посетило 24,5 млн туристов, что на 6,6 млн больше, чем в 2022 году.

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