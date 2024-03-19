Бананы могут исчезнуть из российских магазинов

Бананы в России в ближайшее время могут подорожать на 20-30% на фоне падения спроса на продукт. В результате ретейлерам станет невыгодно продавать бананы и они начнут исчезать с прилавков. Таким мнением в разговоре с Ura.ru поделился глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Дело в том, что бананы из Индии, Вьетнама и других стран, у которых Россия начала активно закупать эту ягоду, обладают другими характеристиками, в первую очередь вкусовыми, отметил эксперт. Они могут просто не понравиться россиянам, предупредил он.

По итогам января — февраля продажи бананов в России упали на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

На прошлой неделе Fesco доставила в РФ первую партию индийских бананов. Объем поставки составил 22 тонны. Это более 1,5 тыс. коробок.

Ранее мировым ценам на бананы предрекли рост из-за изменений климата.