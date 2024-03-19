Российский зерновой союз назвал последствия новых пошлин ЕС на зерно из РФ

Для России некритичны новые пошлины на отечественное зерно, которые собирается впервые ввести Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, комментируя соответствующие планы Еврокомиссии.

«Для нас что же? Для нас Европа — это нишевой рынок. Введете вы пошлины? Ну, вводите. Ограничения в ЕС, кстати говоря, и сейчас в определенной степени действуют, потому что в Европе есть система квот, а у нас страновой квоты по мягкой пшенице нет. Соответственно, здесь для России последствия будут минимальны», — отметил Корбут.

Если в этом году Россия экспортирует 65-67 млн т зерна, то 1 млн 700 тыс. т, который уходит в Европу, «это фоновая вещь», подчеркнул Корбут. То есть примерно десять дней российского зернового экспорта, добавил эксперт.

По его словам, новое ограничение неприятно с точки зрения не очень хорошего сигнала для мирового рынка. То есть «остается осадок о непоследовательности в заявлениях ЕС, что продовольствие и удобрения являются священной коровой для продовольственной безопасности», уточнил Корбут. Ведь ранее чиновники ЕС утверждали, что от запрета на импорт зерна из России будет больше вреда, чем пользы .

«Мы будем просто дальше поставлять зерно на основные рынки сбыта — в Африку, Юго-Восточную Азию, Средиземное море. У нас Саудовская Аравия и Алжир берут больше, чем вся Европа», — заключил Корбут.

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Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлину на ввоз зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить европейских фермеров, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники. Размер сбора составит €95 евро или примерно $103 за тонну зерна (порядка 9,4 тыс. рублей).

Ранее Евросоюз подготовил проект закона, согласно которому уже в июле Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов.