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Европе предрекли резкое падение цен на газ

Fitch: газ в Европе в 2024 году может подешеветь более чем на 20%

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Depositphotos

Спотовые цены на газ в Европе в 2024 году могут упасть на 23% к уровням прошлого года, прогнозируют аналитики рейтингового агентства Fitch. С обзором ознакомилась газета «Ведомости».

Согласно ожиданиям экспертов, средние цены на газ на крупнейшем европейском хабе TTF опустятся $353 за 1 тыс. куб. м. против $459 годом ранее.

Предыдущий прогноз подразумевал менее значительное падение стоимости энергоносителя, до $423,6 за 1 тыс. куб. м. Оценка была пересмотрена в сторону снижения из-за слабого спроса на топливо в регионе и высокого уровня запасов подземных хранилищ газа (ПХГ), пояснили эксперты.

Накануне сообщалось о неожиданном росте поставок российского газа в Европу. Импорт трубопроводного газа из РФ в страны Евросоюза в январе — феврале подскочил на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее стоимость нефти Brent обновила максимум с ноября прошлого года.

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