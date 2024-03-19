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Названы российские отрасли с наибольшим ростом инвестиций в 2023 году

Росстат: лидером по росту инвестиций стал выпуск металлоизделий и компьютеров

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Depositphotos

Вложения в производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) в России по результатам 2023 года достигли 226 млрд рублей, что на 85,5% больше предыдущего показателя. Отрасль стала лидером по росту инвестиций, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте по приросту вложений по итогам прошлого года стало производство компьютеров, электронных и оптических изделий — +72%, до 170 млрд рублей.

В тройке лидеров также оказался выпуск электрического оборудования (в том числе генераторов, трансформаторов, кабелей). За 12 месяцев объем инвестиций в эту отрасль вырос на 68%, достигнув 69 млрд рублей.

Такую динамику аналитики связывают с процессом импортозамещения на фоне санкций, а также с гособоронзаказом.

До этого ЦМАКП зафиксировал ухудшение динамики экономических показателей в России.

Ранее автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки назвал выгодные инвестиции в 2024 году.

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