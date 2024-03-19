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Россия пересмотрит рыболовные соглашения с другими странами

Росрыболовство поддержало идею о пересмотре международных рыболовных договоров

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Depositphotos

Росрыболовство намерено вместе с другими российскими органами проанализировать рыболовные соглашения между РФ и другими государствами с целью выявить невыгодные для страны договоры. Об этом телеканалу РБК рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

С инициативой о пересмотре подобных соглашений до этого выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и Шестаков заявил, что полностью поддерживает идею о ревизии.

Шестаков отметил, что вопрос выгоды в соглашениях нужно будет рассматривать в комплексе, так как все они представляют собой «палку о двух концах»: в некоторых случаях РФ позволяет заходить судам в свою экономзону в обмен на аналогичное разрешение со стороны другого государства, в других — в обмен на определенные денежные выплаты.

«Безусловно, мы их [соглашения] посмотрим и проанализируем вместе с Советом Федерации и Государственной думой», — заключил глава Росрыболовства.

В январе правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года. Договор позволял британским судам вести отлов рыбы в некоторых зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Ранее сообщалось, что в Японии выразили удовлетворение соглашением с Россией о квотах на вылов лососевых.

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