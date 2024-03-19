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В России заметили ухудшение экономических показателей

ЦМАКП зафиксировал ухудшение динамики экономических показателей в России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В России наблюдается заметное ухудшение динамики большого числа экономических показателей, говорится в мартовском выпуске записки «Анализ макроэкономических тенденций» от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Впервые с весны 2022 года в стране зафиксировали падение спроса на труд. При этом аналитики затрудняются назвать причины этой тенденции.

Кроме того, в РФ заметили падение объемов экспорта и импорта товаров, в промышленности и строительстве, а также замедление роста потребления населения.

Также в записке указывается на сокращение потока инвестиций. Так, рост капитальных вложений по итогам четвертого квартала 2023 года составил -0,1% против +1,8% в третьем квартале. В январе инвестиционная активность не росла.

Среди факторов, которые могли оказать влияние на экономические показатели, аналитики указали достижение естественного предела роста, ужесточение условий кредитования и намечающееся падение рентабельности.

До этого ЦБ оценил экономическую активность россиян.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал одну из главных угроз для экономики России.

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