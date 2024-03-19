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Евросоюз готовится ввести пошлины на российское и белорусское зерно

FT: ЕС в ближайшие дни введет пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии

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Vadim Ghirda/Reuters

Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые государства – члены блока. Это станет первым ограничением на продукты питания после начала конфликта на Украине, сообщает британская газета Financial Times.

Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии с требованием ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам, отмечает FT.

По словам источников газеты, несмотря на это, Европейская комиссия в ближайшие дни введет пошлину в размере €95 за тонну на зерновые из этих стран.

Это может привести к увеличению цен как минимум на 50%, что приведет к падению спроса. Пошлины в размере 50% будут также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

В конце февраля сообщалось, что власти Польши планируют ввести временное эмбарго на агропродукцию из России.

Ранее в Польше заявили, что в отношении продуктов питания из РФ могут ввести высокие пошлины.

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