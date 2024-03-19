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Вкладчикам разрешили оформлять и получать страховое возмещение онлайн

Вкладчики с 19 марта могут оформить страховое возмещение онлайн

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Вкладчики лопнувших банков РФ смогут подать заявление о выплате страхового возмещения в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал «Госуслуги», и получить выплаты сразу на карту «Мир». Соответствующие нормы закона вступили в силу 19 марта, сообщает РИА Новости.

Закон, который дал клиентам банков возможность подать заявление на получение страхового возмещения по вкладу в АСВ в дистанционном формате, был принят в марте 2023 года. Вкладчики до вступления в силу его соответствующих положений обращались за возмещением по вкладам в офис АСВ или в уполномоченный банк-агент лично с паспортом, представив заявление и ряд других документов.

15 марта стало известно, что агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам КИВИ банка 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности.

КИВИ банк лишился лицензии в феврале. Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные Центробанком РФ. Событие произошло всего через месяц после завершения сделки по продаже Qiwi российского бизнеса.

4 марта Замоскворецкий суд Москвы назначил девять лет колонии общего режима экс-владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину.

Ранее Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Гефест».

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