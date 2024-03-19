Стало известно, куда россияне поедут в апреле

В апреле более трети полетов россияне совершат за границу. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса Авиасейлс.

Стамбул — самое популярное направление у россиян. Туда отправится порядка 8% путешественников, которые выбрали заграничные каникулы в апреле. Средний чек составляет 38 100 рублей туда-обратно, а продолжительность поездки — неделя. На втором месте Ереван и Ташкент. На столицу Армении пришлось 7% от всех зарубежных бронирований авиабилетов. Туда-обратно перелет стоит в среднем 27 600 рублей, а средняя продолжительность отдыха — восемь дней. Столько же путешественников отправятся в Ташкент, куда перелет стоит в среднем 30 700 рублей туда-обратно. Россияне планируют поездку в столицу Узбекистана на девять дней.

Анталья и Минск заняли третье место среди популярных направлений. Порядка 5% зарубежных бронирований пришлось на Анталью, где туристы планируют отпуск в среднем на 10 дней. Перелет туда-обратно в среднем стоит 39 600 рублей на одного пассажира. Еще столько же россиян отправятся в Минск, где проведут в среднем пять дней. Средний чек — 13 200 рублей туда-обратно.

Четвертое место — у Баку, Тбилиси и Дубая. В Баку отправятся 4% россиян, которые выбрали зарубежный отпуск в апреле. Билеты туда-обратно в среднем стоят 29 400 рублей, а отдыхать туристы планируют чуть больше недели. Столько же путешественников отправятся в Тбилиси, и отдохнут там восемь дней. Средний чек бронирования составил 42 400 рублей туда-обратно. Таким же спросом пользуется и Дубай, куда туристы бронируют отдых на девять дней. Билеты туда-обратно в среднем стоят 53 900 рублей.

Пятое место — у Денпасара (Бали, Индонезия), куда доля бронирований авиабилетов на апрель составила 3%. На Бали россияне планируют самый продолжительный отдых — в среднем 16 дней, а стоимость перелета туда-обратно составляет в среднем 77 900 рублей.

Авиасейлс провел исследование в марте 2024 года.

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