Решетников назвал регион России, куда стали чаще ездить туристы

Туристический поток в Дагестан в прошлом году увеличился более чем в 2,5 раза к доковидному периоду. Республика по итогам 2023 года стала лидером среди российских регионов по приросту турпотока. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников

в ходе совещании по вопросам развития каспийского побережья Дагестана.

Слова министра приводятся на сайте Минэкономразвития.

«Сейчас основная задача – воспользоваться волной спроса, чтобы подтянуть инфраструктуру, создать новый номерной фонд, точки притяжения. Поэтому в рамках поручения президента Дагестан является одним из опорных регионов для реализации федерального проекта «Пять морей». Каспийский прибрежный кластер кластер создается в Дербентском районе, там будут отели, рестораны и парк развлечений станет новой точкой роста экономики республики», — подчеркнул Решетников.

На совещании отмечалось, что в гостиницах Дагестана за 2023 год остановились свыше 430 тыс. путешественников. Было создано 100 номеров в рамках программы возведения модульных гостиниц, еще девять проектов на 550 номеров находятся в стадии реализации. Каспийский прибрежный кластер планируется запустить в 2027 году, говорится на сайте МЭР.

Ранее Решетников заявил, что число турпоездок по РФ может вырасти на 11 миллионов в 2024 году.