ЕС согласовал выделение Киеву €5 млрд

Главы МИД стран Евросоюза утвердили выделение Украине дополнительной военной помощи в размере €5 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В документе говорится, что за увеличение лимита Еврофонда мира на указанную сумму путем создания специального Фонда помощи Украине проголосовали министры иностранных дел всех государств ЕС.

До этого о том, что выделение дополнительной помощи Киеву утвердят 18 марта, заявлял глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм говорил, что для победы Украине требуется внешнее финансирование в размере €120 млрд в год. Представитель военного ведомства назвал эту сумму «приблизительной».

Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его страна воздержалась от принятия решения о создании фонда и не собирается иметь никаких политических или финансовых обязательств, связанных с ним.

Ранее в Евросовете призвали ЕС выпустить облигации оборонного займа.