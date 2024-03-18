Названа дата годового отчета Центробанка в Госдуме

Совет Государственной думы определился с датой годового отчета Банка России перед парламентом, он состоится 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина», — рассказал журналистам источник.

Согласно законодательству, Центробанк обязан отчитываться о своей деятельности перед Думой ежегодной не позднее 15 мая того года, который следует за отчетным. В отчете перечисляются итоги реализации монетарной политики, анализ ее основных параметров, а также состояния экономики России в целом, и другая информация, включая заключение Счетной палаты РФ.

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