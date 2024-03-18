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Названа дата годового отчета Центробанка в Госдуме

Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля

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Пресс-служба Госдумы РФ

Совет Государственной думы определился с датой годового отчета Банка России перед парламентом, он состоится 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Госдуме.

«Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина», — рассказал журналистам источник.

Согласно законодательству, Центробанк обязан отчитываться о своей деятельности перед Думой ежегодной не позднее 15 мая того года, который следует за отчетным. В отчете перечисляются итоги реализации монетарной политики, анализ ее основных параметров, а также состояния экономики России в целом, и другая информация, включая заключение Счетной палаты РФ.

22 марта ЦБ должен провести заседание, ключевой темой которого будет уровень ключевой ставки. По прогнозам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», Банк России оставит ставку на уровне 16%. Подробнее — в большом материале.

Ранее ЦБ подал иск против лишенного лицензии КИВИ банка.

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