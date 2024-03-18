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Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding на миллионы евро

Суд арестовал имущество миллиардера Турлова по делу банка «Ассоциация»

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Арбитражный суд Нижегородской области наложил арест на активы акционера и CEO Freedom Holding Тимура Турлова, а также ряда других лиц по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках дела о банкротстве банка «Ассоциация». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Как следует из картотеки арбитражных дел, арестованы деньги и имущество Турлова на сумму €18,95 млн и $2,05 млн, в том числе его 49% доля в ООО «Марин Оперешн Сервисз».

Аналогичные аресты наложены и на имущество других ответчиков — Станислава Машагина, Марины Косыревой и Ольги Артемьевой в тех же пределах. АСВ требует взыскать убытки с лиц, которые, по данным агентства, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Соответствующий иск был подан в середине марта.

После этого Турлов заявил, что никогда не был связан с «Ассоциацией», не участвовал в сделках с этим банком и даже не знаком с его сотрудниками. Бизнесмен предположил, что речь может идти о рутинных операциях одной из его компаний.

Центробанк отозвал лицензию у «Ассоциации» в 2019 году после обнаружения крупной недостачи в 3,8 млрд рублей, более чем вдвое превышавшей капитал банка. В 2022 году состояние Турлова оценивалось в $2,4 млрд, он входил в российский список Forbes. Летом того же года миллиардер отказался от российского гражданства в пользу казахстанского. Зарегистрированная в США Freedom Holding в прошлом году продала свой российский банк и инвесткомпанию топ-менеджеру за $140 млн.

До этого стало известно, чем закончилась независимая проверка Freedom Holding.

Ранее в Казахстане запретили переводы с карт «Мир».

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