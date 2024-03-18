Россиян предупредили о подорожании сыра осенью

Цены на популярные сорта сыра в России могут вырасти на 5-7%, а на элитные — пармезан и камамбер — на 15% к осени 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, российские сыроделы, инвестировавшие в расширение производства, столкнулись со снижением потребления сыра.

«В 2021 году в ЕС каждый житель в среднем в год съедал 15–18 кг сыра, в то время как в России – лишь 6,4 кг. Теперь потребление сыров не поспевает за объемами производства внутри страны. Производится больше, чем потребляется. В итоге, если на популярные сорта сыра к осени цены скорее всего будут меняться незначительно — при продлении программ государственной поддержки отрасли, то элитные импортные сорта подорожают куда заметнее», — отметила экономист.

По ее словам, рост экспортных доходов российских сыроделов может сдержать рост цен на продукцию, однако и тут есть одно «но»: перспектива выхода на внешние рынки затруднена тем, что только жители бывших советских республик готовы есть российский сыр.

«В целом получается так, что основным фактором роста цен становятся сами покупатели: рост спроса на сыр в России снизит напряжение на рынке и стабилизирует цены», — сочла Лебединская.

Она уточнила, что в 2023 году российские предприятия выпустили 790 781 т сыров, что на 19,3% больше, чем в 2022 году.

18 марта Лебединская в беседе с «Парламентской газетой» спрогнозировала рост цен на молочную продукцию в России.

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