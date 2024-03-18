Россияне стали покупать меньше бананов

В январе–феврале этого года россияне купили в торговых сетях на 20% меньше бананов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

Отмечается, что спрос на бананы упал сильнее, чем на фрукты в целом. Например, яблоки в январе–феврале 2024 года покупали на 9% меньше в натуральном выражении, чем в прошлом году, а траты на них выросли на 13,5%.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, ситуация со снижением потребления бананов в январе–феврале нестандартная, обычно в зимний период их хорошо покупают. Однако падение спроса на фрукт начал фиксироваться уже осенью 2023 года, в сентябре–октябре его продажи снизились на 16,3%.

Гендиректор Ягодного союза и отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий уточнила, что в этом году потребление бананов среди россиян сократилось из-за повышения цен на них на фоне снижения курса российской валюты.

Также эксперты предупредили, что к осени 2024 года в России может подорожать на 7-10% молочная продукция.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада на 15%.