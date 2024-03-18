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Банкиры пожаловались на сложности с запуском карты для иностранных туристов

«Известия»: запуск «карты туриста» буксует из-за неопределенностей в законодательстве

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские банки испытывают сложности с выпуском «карты туриста» для иноcтранцев, которая позволяет удаленно открыть счет и расплачиваться в поездках по России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ) в ЦБ.

Хотя закон о «карте туриста» был принят полгода назад, разъяснений по нему до сих пор недостаточно. В частности, в законодательстве по-разному трактуется термин «иностранная финансовая организация», через которую должна проходить идентификация клиентов, уточняет издание.

«Из-за этого банки не понимают, с какими зарубежными контрагентами можно сотрудничать», — говорится в письме АРБ.

Адвокат Елена Гладышева отметила, что под это определение может подпасть любое предприятие, связанное с финансами.

В таком случае ответственность за выдачу карт нежелательным лицам может лечь на банки, предупредил доцент РЭУ Роман Гареев. ЦБ ответил, что иностранной финоргом считается зарегистрированная за рубежом компания с правом оказывать финуслуги.

«Найти зарубежных контрагентов сложно, поскольку сотрудничество с российским банком подразумевает соблюдение законодательства РФ, а это может повлечь вторичные санкции», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Сейчас «карта туриста» работает в тестовом режиме. Полноценный запуск ожидается к концу 2024 года.

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