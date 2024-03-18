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Эксперты считают, что ЦБ не будет снижать ставку

ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на мартовском заседании

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России на заседании 22 марта оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный опрос аналитиков.

Некоторые не исключают обсуждения вариантов ужесточения денежно-кредитной политики до 16,5-17%, но считают его менее вероятным, пишет издание.

Большинство экспертов полагают, что хотя инфляция начала замедляться, тренд пока неустойчив. Годовые темпы роста потребительских цен в феврале ускорились до 7,69% с 7,44% в январе. Хотя месячный показатель, напротив, снизился до 0,68% с 0,86%.

«Инфляция все еще находится на уровнях, значимо превышающих цель ЦБ 4%. Поэтому регулятор продолжит удерживать высокую 16%-ную ставку, пока не убедится в устойчивом замедлении инфляции и ожиданий», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По оценкам ЦБ, для попадания инфляции в прогнозный диапазон 4-4,5% к концу года месячный рост цен в 3-4 кварталах должен замедлиться ниже 4% в пересчете на год. Участники опроса регулятора ухудшили прогноз инфляции на 2024 год до 5,2% с 4,9%.

Сохраняются проинфляционные риски, включая дефицит кадров, рост зарплат, мягкую бюджетную политику, геориски и угрозу ослабления рубля, высокие ожидания. На их фоне большинство аналитиков не ожидают смягчения сигналов ЦБ на предстоящем заседании.

«Вероятнее всего, регулятор предпочтет пока оставить ставку без изменений, чтобы оценить, являются ли мартовские данные признаком разворота тренда», — считает главный управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Часть экспертов допускает вероятность повышения ключевой ставки, однако оценивают ее невысоко — от 5% до 30%.

«В рисковом сценарии возможен рост ставки до 17%, но его вероятность составляет лишь 20%», — отмечает Васильев.

По его мнению, ключевая ставка может оставаться двузначной весь 2024 год и большую часть 2025 года. Старший экономист банка Синара Сергей Коныгин полагает, что цикл ставок выше 10% может продлиться 1,5-2 года.

Как указывает старший аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев — сложная ситуация во внешней торговле также сдерживает возможности для смягчения политики. По его ожиданиям, до конца 2024 года ставка не опустится ниже 12% годовых.

До этого экс-зампред ЦБ Сергей Дубинин рассказал, что ЦБ вряд ли снизит ставку на следующем заседании.

Ранее аналитик оценил ситуацию с ценами в России.

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