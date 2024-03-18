Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о сбое в Минтруде при назначении досрочных пенсий

«Ъ»: сбой в информсистеме Минтруда может внести путаницу в назначение пенсий

close
100%
«АрселорМіттал Кривий Ріг»' class="item-image" >
Телеграм-канал «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Сбой в информационной системе министерства труда Российской Федерации может внести путаницу в назначение досрочных пенсий. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что из базы пропали или отображаются неверно часть данных специальной оценки рабочих мест, которая определяет вредность или опасность условий труда. Этот параметр нужен, чтобы Социальный фонд рассчитал досрочные пенсии.

Несмотря на имеющиеся у Соцфонда собственные базы данных, информсистема Минтруда является приоритетной. Это подтвердили в Федерации независимых профсоюзов России, подчеркивает издание.

До этого стало известно, что обычные россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей.

При этом мужчины хотели бы пенсию в размере 48,7 тыс. рублей, женщины — 46,7 тыс.

Также размер желаемой пенсии варьируется и в зависимости от ежемесячного дохода россиян. Лица, зарабатывающие более 100 тыс. рублей в месяц, хотели бы на пенсии получать 50,3 тыс. рублей. Обычные россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами