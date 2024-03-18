Стало известно о сбое в Минтруде при назначении досрочных пенсий

Сбой в информационной системе министерства труда Российской Федерации может внести путаницу в назначение досрочных пенсий. Об этом сообщается на сайте газеты «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что из базы пропали или отображаются неверно часть данных специальной оценки рабочих мест, которая определяет вредность или опасность условий труда. Этот параметр нужен, чтобы Социальный фонд рассчитал досрочные пенсии.

Несмотря на имеющиеся у Соцфонда собственные базы данных, информсистема Минтруда является приоритетной. Это подтвердили в Федерации независимых профсоюзов России, подчеркивает издание.

До этого стало известно, что обычные россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей.

При этом мужчины хотели бы пенсию в размере 48,7 тыс. рублей, женщины — 46,7 тыс.

Также размер желаемой пенсии варьируется и в зависимости от ежемесячного дохода россиян. Лица, зарабатывающие более 100 тыс. рублей в месяц, хотели бы на пенсии получать 50,3 тыс. рублей. Обычные россияне хотели бы получать пенсию в размере 47,6 тыс. рублей.

Ранее россиянам напомнили о трех условиях для выхода на пенсию.