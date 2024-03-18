Ретейлеры пытаются снизить зависимость импорта бананов от Эквадора

Хотя Россельхознадзор снял претензии к производителям бананов из Эквадора, поставщики этой продукции в Россию, в основном крупные ретейлеры, ищут альтернативные пути закупки продуктов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Неустойчивая политическая обстановка в Эквадоре из-за бунтов местных преступных группировок теперь беспокоит импортеров. Сети начали поставки бананов из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и других стран, но изменение существующих цепочек поставок и отказ от работы с Эквадором, который долгое время был основным поставщиком бананов в России, потребует несколько лет. Это может привести к росту цен, предупреждают эксперты.

Крупные ретейлеры, такие как X5 Group (владелец магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»), уже увеличивают импорт бананов из различных стран. X5 получила первую тестовую партию бананов из Индии и ожидает поставку из Коста-Рики. Планируется также импорт из Колумбии, Бразилии, Турции, Египта, а также возможные поставки из Вьетнама, Китая и Камеруна.

В 2023 году X5 стала лидером по импорту бананов в России, увеличив ввоз на 8%, до 386 тыс. тонн. Все поставки были из Эквадора. Однако общий импорт бананов в Россию в 2023 году увеличился на 28,7 тыс. тонн, до 1,38 млн тонн, преимущественно из Эквадора. Однако последние события подвергли импорт из этой страны риску.

В феврале Россельхознадзор приостановил сертификацию бананов пяти эквадорских поставщиков из-за обнаружения мухи-горбатки в плодах. Этому предшествовало заявление президента Эквадора о передаче США российского вооружения, что вызвало опасения относительно возможной отправки его на Украину.

Ранее страны Африки резко сократили использование рубля в расчетах за экспорт из России.