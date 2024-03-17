В России началась стагнация на региональных рынках вторичной недвижимости

Спрос на вторичную недвижимость в крупных городах России продолжает снижаться на фоне общей экономической ситуации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мнения экспертов.

Однако пока это не приводит к значительному падению средних цен предложения, свидетельствуют данные аналитических компаний.

По информации «ЦИАН.Аналитики», в марте 2024 года средняя стоимость вторичного жилья на 18 ключевых региональных рынках составила 142,8 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%. В «Этажах» среднюю цену по России оценивают в 122,1 тыс. за «квадрат».

«Реальный выбор у покупателей не так велик из-за нехватки ликвидных лотов, хотя количество предложения и растет», — отмечает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Наиболее заметный рост показали Нижний Новгород (+1,9% за месяц) и Краснодар (+1,2%). В Санкт-Петербурге цены, напротив, снизились на 0,9%.

«Конкуренция за покупателей вынуждает продавцов предоставлять скидки — средний дисконт в марте достиг 4,7% против 3% ранее», — говорит директор «Этажей» Ильдар Хусаинов, отмечая появление лотов для срочной реализации.

В Москве квартиры на вторичном рынке за месяц практически не изменились в цене +0,1%, согласно данным «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление спроса из-за удорожания ипотеки и стагнацию цен. Значительного падения пока не ожидается — многие продавцы предпочтут отложить сделки.

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