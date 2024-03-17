Россияне предпочли цифровые развлечения театрам и музеям

С начала года отмечается троекратный рост числа оплаченных россиянами онлайн-подписок. Об этом сообщает «Почта Банк», со ссылкой на собственные подсчеты, копия есть у «Газеты.Ru».

«Люди по всему миру оценили удобство, надежность и доступность цифровых развлечений со времен пандемии», — отметили в финансовом учреждении. При этом средний чек на оплату онлайн-подписки снизился на 7% до 414 руб.

В банке подчеркнули, что современные поставщики цифрового контента предлагают сразу несколько услуг по привлекательной цене, что только способствует увеличению числа клиентов.

«При покупке подписки одной из экосистем можно получить доступ к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам, системам лояльности и многому другому», — пояснили аналитики.

Одновременно в банке отметили и резкое снижение трат россиян на традиционные офлайн-развлечения.

Так, объем покупок билетов в театры с января по март упал на 20% до 1,9 млрд руб., хотя средний чек вырос на 7% до 689 руб.

Аналогичная ситуация сложилась с походами в музеи и на выставки — посещения сократились на 10% до 90 млн руб., но при этом стоимость билета в среднем выросла на 9% до 418 руб. Исключение составили только кинотеатры, чья выручка увеличилась на 13% до 2,5 млрд руб.

До этого стало известно, сколько заработали российские онлайн-кинотеатры в 2023 году.

Ранее в Spotify появились музыкальные клипы.