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В Латвии предложили выделять российские товары особым образом

Baltnews: в Латвии предложили выделять товары из России «особой символикой»

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Shutterstock

В Латвии хотят отменить флаги России и Белоруссии на импортируемых из этих стран товарах. С подобным предложением выступил депутат Сейма Янис Витенбергс, сообщает Telegram-канал агентства Baltnews.

Депутат планирует ввести особые символы для белорусской и российской продукции, чтобы не показывать на упаковках флаги двух стран. Речь идет о маркировке происхождения товаров и продуктов в магазинах.

Информацию о товарах из России и Беларуси магазинам Латвии предлагается указывать в письменном виде или же разработать для этого специальные значки.

14 марта сообщалось, что Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошли языковой тест.

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет «железный занавес».

Ранее президент Латвии призвал разрушить Россию.

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