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Власти Китая предпочтут запрет TikTok в США его продаже

WSJ: чиновники Китая не допустят продажи TikTok

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Shutterstock

При необходимости выбора между принудительной продажей сети TikTok или запретом ее на территории США власти Китая предпочтут ее блокировку для американских пользователей. Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Проблема возникла после того, как 13 марта палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, согласно которому TikTok в течение полугода должен быть выведен из материнской китайской компании ByteDance или же популярный сервис по просмотру коротких видео будет запрещен на территории США.

Теперь законопроект находится на рассмотрении в Сенате. Президент США Джо Байден уже высказался по этому поводу и обещал подписать его в случае одобрения обеими палатами американского парламента. Американские власти считают, что сбор данных о пользователях TikTok в США представляет угрозу национальной безопасности.

О готовности собрать консорциум инвесторов для покупки TikTok объявил экс-глава Минфина США Стивен Мнучин. В случае если сделка действительно состоится, ее могут оценить в $100 млрд. В 2023 году, напоминает Wall Street Journal, выручка TikTok в США составила около $20 млрд.

Однако чиновники в Китае, по данным WSJ, пообещали не допустить принудительной продажи TikTok в США. В КНР относят TikTok к чувствительным технологиям и не допустят продажи соцсети вместе с исходным кодом, а без него сделка бессмысленна.

9 марта Байден заявил о готовности запретить TikTok в США.

12 марта Трамп назвал TikTok угрозой нацбезопасности США.

14 марта экс-министр финансов США захотел купить TikTok.

Ранее разработчики TikTok заявили о подготовке к выходу соцсети для обмена фотографиями.

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