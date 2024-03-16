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Торговля России со странами ближнего зарубежья достигла рекорда

Товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд

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Виктор Толочко/РИА Новости

Товарооборот России со странами ближнего зарубежья по итогам 2023 года составил рекордных $56,2 млрд, следует из расчетов агентства РИА Новости на основе национальных статданных.

Главным торговым партнером РФ остался Казахстан. Объем товарооборота по направлению за 12 месяцев составил $26 млрд. Между тему доля азиатской страны в двусторонней торговле с Россией за год сократилась с 50 до 46%.

На втором месте оказался Узбекистан с $9,9 млрд и долей в 5,4%. Тройку замыкает Армения, торговля с которой за период выросла в 1,4 раза, до $7,3 млрд. В топ-5 также вошли Азербайджан и Киргизия.

Ранее стало известно, что рубль в прошлом году стал основной валютой в расчетах РФ за экспорт с Европой и Азией. В российской валюте проходило 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж.

До этого крупный казахстанский банк объявил о прекращении операций по картам «Мир» с 17 марта.

Ранее аналитик рассказал, что ждет рубль сразу после выборов.

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