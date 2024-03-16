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Раскрыто, какой возможности погасить кредит лишились россияне

Доцент Белянчикова: рефинансировать кредит в России стало труднее

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Shutterstock/fizkes

Рефинансировать кредит в России стало сложнее из-за новых требований банков, заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит «Прайм».

Дело в том, что многие кредитные организации начали учитывать в оценке добросовестности заемщиков вероятность их банкротства, пояснила финансист. Это началось после того, как в ноябре 2023 года в стране упростили процедуру признания граждан банкротами во внесудебном порядке, продолжила она.

«Рынок рефинансирования кредитов сейчас должен сузиться. При высокой вероятности отказов со стороны новых кредиторов граждане будут бояться испортить кредитную историю», — уверена Белянчикова.

До этого россиянам рассказали, как избавиться от кредитов и выбраться из долговой ямы. Первый шаг — перестать брать новые займы, чтобы не копать дальше долговую яму.

Ранее стало известно, как получить выгоду от кредита.

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