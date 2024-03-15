Переговоры о реструктуризации долга Украины могут начаться в апреле

Держатели украинских облигаций хотят создать общий комитет кредиторов перед началом переговоров с Киевом о реструктуризации долга в размере $20 млрд до конференций Международного валютного фонда (МВФ) в апреле. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

В публикации отмечается, что Украине важно обеспечить реструктуризацию задолженностей до августа, когда закончится срок действия двухлетней заморозки платежей.

Журналисты узнали, что вопросом формирования комитета занимаются не только украинские власти, но и американская юридическая фирма Weil, которая уже консультировала кредиторов по вопросам реструктуризации долга страны в 2015 году.

Агентство пишет, что к настоящему моменту нет понимания относительно того, как будет выглядеть реструктуризация, так как перспективы украинской экономики остаются неопределенными.

До этого Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, занимающееся аналитическими исследованиями финансовых рынков, понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в зарубежной валюте с уровня «CCC» до «CC» с негативным прогнозом.

Ранее агентство Moody's понизило рейтинг Украины до «Ca».