В Россию едет первая партия яиц из Ирана

Иран поставит в Россию первую партию яиц, сообщил председатель союза птицеводов страны Хамид Реза Кашани. Его слова приводит ТАСС.

«Мы впервые осуществляем экспорт яиц в Россию, ожидается, что первая партия иранских яиц прибудет в РФ в течение 20 дней», — заявил он.

Между тем в России наметилась тенденция на снижение стоимости яиц. В скором времени цены еще больше упадут, уверен глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В 2023 году яйца в РФ подорожали почти на 60%. С начала января товар подешевел на 15,8% в опте и на 15% в рознице. Несмотря на это, торговые сети жалуются, что им приходится продавать яйца в убыток.

До этого россиян предупредили о продовольственной инфляции выше 10%.

Ранее стало известно, насколько в России подорожал набор продуктов для блинов.