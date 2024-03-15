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В Россию едет первая партия яиц из Ирана

Иран впервые поставит в Россию партию куриных яиц

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Александр Кряжев/РИА Новости

Иран поставит в Россию первую партию яиц, сообщил председатель союза птицеводов страны Хамид Реза Кашани. Его слова приводит ТАСС.

«Мы впервые осуществляем экспорт яиц в Россию, ожидается, что первая партия иранских яиц прибудет в РФ в течение 20 дней», — заявил он.

Между тем в России наметилась тенденция на снижение стоимости яиц. В скором времени цены еще больше упадут, уверен глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

В 2023 году яйца в РФ подорожали почти на 60%. С начала января товар подешевел на 15,8% в опте и на 15% в рознице. Несмотря на это, торговые сети жалуются, что им приходится продавать яйца в убыток.

До этого россиян предупредили о продовольственной инфляции выше 10%.

Ранее стало известно, насколько в России подорожал набор продуктов для блинов.

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