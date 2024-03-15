Аналитик оценил ситуацию с ценами в России

Годовая инфляция в России в марте замедлится до 7,3% в годовом выражении с 7,69% год к году по итогам февраля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, комментируя заявление президента Владимира Путина о выходе инфляции в ноль за первые две недели марта.

«Недельная инфляция — это, конечно, не долгосрочный тренд. Но замедление в феврале помесячной инфляции вместе с низкими темпами недельной инфляции в начале марта может говорить о том, что в среднесрочном периоде, то есть в течение марта, темпы роста цен могут замедлиться. Да и темпы роста плодоовощной инфляции в феврале заметно сократились в годовом и помесячном выражении», — отметил аналитик.

Традиционно январь и февраль в России являются самыми инфляционными месяцами за счет сильного роста цен на свежие овощи и фрукты, напомнил Антонов. Он уточнил, что специально к выборам президента инфляцию в России никто не ограничивал: никаких законов об ограничении повышения цен не принималось, а антимонопольные органы в отношении розничной торговли «не слишком свирепствуют». Поэтому Антонов назвал замедление темпов роста цен в стране «результатом, хотя пока не слишком уверенным, прошлых повышений ключевой ставки» ЦБ.

ЦБ с 21 июля 2023 года пять раз повышал ключевую ставку — до 16% годовых 15 декабря. 16 февраля 2024 года регулятор оставил ее на этом уровне. Следующее заседание ЦБ состоится 22 марта.

14 марта Путин на совещании с членами правительства заявил, что инфляция вышла в ноль за первые пару недель марта.

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