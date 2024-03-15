Сбер откроет Центр финансовой грамотности в Нижнем Новгороде

Для Сбера очень важно научить людей грамотному финансовому поведению, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«У Сбера 108 млн клиентов — это большинство взрослого населения страны. Важно научить людей, как эффективно управлять личными финансами, ориентироваться в огромном многообразии финансовых продуктов, делать первые шаги в инвестициях и повышать свое благосостояние», — отметил он.

По словам Ведяхина, именно для этого 20 марта Сбер откроет в Нижнем Новгороде первый Центр финансовой грамотности, в котором сотрудники будут проводить для детей, взрослых и пожилых людей лекции, семинары и игры о финансовом планировании, инвестировании, страховании, формировании пенсионных накоплений и другие темы.

«Просветительскую работу необходимо усиливать. Как показывает практика, одних онлайн-каналов для этого недостаточно. Да, у Сбера есть такие популярные порталы, как СберСова, ″Кибрарий″, ″Сберегаем вместе″, ″Активный возраст″ и другие, востребованные образовательные материалы в СберБанк Онлайн», — добавил Ведяхин.

Он отметил, что зачастую наиболее эффективным форматом становится живое общение с людьми, а не с экраном монитора или смартфона.

«Поэтому мы будем открывать центры финансовой грамотности на площадках Сбера в крупнейших российских городах. Мы уже разрабатываем программу мероприятий для них, хотим сделать их не просто полезными, но и увлекательными для разных аудиторий», — сказал первый зампредседателя правления Сбера.

По словам Ведяхина, не все смогут прийти в такие центры, не во всех населенных пунктах они появятся, поэтому Сбер будет обучать волонтеров.

«Волонтеры смогут проводить выездные лекции и семинары для школьников, студентов и сотрудников предприятий, чтобы еще больше расширить охват мероприятий по финграмотности. Подчеркну, все это очень важно не только для Сбера и каждого жителя России, но и для устойчивого развития страны в целом», — заключил Ведяхин.

Он подчеркнул, что уже почти 400 сотрудников Сбера заявили о желании обучать других людей финансовой грамотности.