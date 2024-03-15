Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе начали расследование против AliExpress

Еврокомиссия проверит AliExpress на нарушения закона о цифровых услугах

close
100%

Еврокомиссия начала расследование в отношении китайской e-commerce площадки AliExpress, принадлежащей финтех-гиганту Alibaba, на предмет нарушения закона о цифровых услугах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.

Регулятор намерен проверить платформу по ряду областей. Среди них — модерация незаконного контента, эффективность внутренней системы рассмотрения жалоб, прозрачность рекламных и рекомендательных систем.

Комиссия продолжит сбор доказательств, направляя дополнительные запросы на информацию, проводя допросы или проверки, говорится в сообщении. Открытие официального разбирательства не предопределяет исход дела, подчеркивает ЕК.

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России раскрыли текущие рыночные доли Wildberries и Ozon. Они составили 47% и 35,5% соответственно. Вместе компании захватили уже свыше 80% рынка.

Ранее сообщалось, что IKEA ищет пути досудебного решения проблем c налоговой в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами