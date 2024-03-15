В Европе начали расследование против AliExpress

Еврокомиссия начала расследование в отношении китайской e-commerce площадки AliExpress, принадлежащей финтех-гиганту Alibaba, на предмет нарушения закона о цифровых услугах. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ЕК.

Регулятор намерен проверить платформу по ряду областей. Среди них — модерация незаконного контента, эффективность внутренней системы рассмотрения жалоб, прозрачность рекламных и рекомендательных систем.

Комиссия продолжит сбор доказательств, направляя дополнительные запросы на информацию, проводя допросы или проверки, говорится в сообщении. Открытие официального разбирательства не предопределяет исход дела, подчеркивает ЕК.

На прошлой неделе в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России раскрыли текущие рыночные доли Wildberries и Ozon. Они составили 47% и 35,5% соответственно. Вместе компании захватили уже свыше 80% рынка.

Ранее сообщалось, что IKEA ищет пути досудебного решения проблем c налоговой в РФ.