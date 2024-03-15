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Аналитики предупредили россиян о продовольственной инфляции выше 10%

Экономист Беляев: в этом году продовольственная инфляция составит 10%

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Depositphotos

Инфляция в этом году в России не опустится ниже 7-8%, убежден финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью НСН. При этом в сфере продовольственных продуктов она превысит показатель в 10%, предсказал он в беседе с НСН.

По мнению аналитика, в целом инфляция в секторе продуктов питания будет ниже, чем в 2023 году, когда она достигала 17-18%.

«В этот раз она будет больше 10%, это можно сказать с полной уверенностью», — убежден эксперт.

Он напомнил о данных Росстата, согласно которым в последнюю неделю цены не росли, однако призвал рассматривать эту ситуацию «в разрезе». Так, при замедлении темпа роста инфляции нельзя сказать то же самое о дефляционных моментах, заявил он. В качестве примера экономист привел цены на яйца и куриное мясо, которые снизились на 2-3%, однако при этом их рост в прошлом году дошел до 60%.

Накануне в Центробанке сообщили, что годовая инфляции в России может достичь пика во втором квартале текущего года.

Ранее Союз потребителей России оценил последствия отказа России от общемировых цен.

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