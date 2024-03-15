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Экономист назвал две профессии, где ИИ заменит людей через три года

Экономист Садыков: ИИ через три года заменит бухгалтеров и кадровиков в России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В ближайшие три года искусственный интеллект сможет заменить бухгалтеров и сотрудников отделов кадров в России. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.

«Профессии линейных сотрудников бухгалтерии и отдела кадров находятся в настоящее время под угрозой исчезновения из-за перспективы практически полной автоматизации составляющих их функций. Уже сейчас программные комплексы для автоматизированного управления инвестиционными портфелями успешно распоряжаются активами транснациональных корпораций», — пояснил экономист.

По его словам, Россия также может внедрить решения с применением ИИ для радикального ускорения документооборота и сопровождения процессов фрахта, перевалки и доставки грузов. Сейчас много времени теряется на стыковке различных видов транспорта, а новое логистическое решение позволит выиграть несколько дней при доставке груза с Дальнего Востока в европейскую часть России, уточнил Садыков. Это даст значимый экономический эффект для многих отраслей промышленности и сферы услуг, добавил экономист.

«Можно сравнить ИИ в логистике и цифровизацию всего сопутствующего документооборота с переходом на электронные авиабилеты и сетевые сервисы их подбора, который позволил не только сэкономить краску и целлюлозу, но и совершенно революционным образом изменил всю сферу планирования пассажирских авиаперелетов», — привел пример Садыков.

В результате навсегда ушли в прошлое кассы, агентские базы данных, трудности стыковки и необходимость хранить билеты и предъявлять их при регистрации на рейс, заключил эксперт.

Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%, заявил 13 марта министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее россиянам рассказали, что произойдет с экономикой в 2024 году.

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