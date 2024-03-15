Аналитики Fitch повысили прогноз мировых цен на золото

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings повысили прогноз мировых цен на золото на ближайшие три года. Согласно новым оценкам, в 2024 году драгоценный металл может подорожать до $1,9 тыс. за унцию, следует из отчета. Более ранние прогнозы предполагали рост до $1,8 тыс.

Стоимость золота в 2025 году, по оценкам Fitch, составит $1,8 тыс. за унцию (ранее — $1,6 тыс.). Прогноз на 2026 год повысили с $1,5 тыс. до $1,6 тыс. за унцию.

«Увеличение прогнозов по золоту на 2024-2026 годы отражает более высокую премию за геополитический риск из-за статуса металла как «убежища», — пояснили эксперты.

Кроме того, в Fitch повысили прогноз спотовых цен на медь на 2024 год с $8,3 тыс. до $8,4 тыс. за тонну. Прогноз по стоимости никеля и алюминия на текущий год был снижен до $17 тыс. и $2,3 тыс. за тонну соответственно.

На прошлой неделе цены на золото установили новый рекорд. Неожиданное подорожание драгоценного металла озадачило аналитиков.

Ранее сообщалось, что Россия за 10 лет значительно сократила закупки одного драгоценного материала.