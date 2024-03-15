Поставщики техники начали блокировать параллельный импорт в РФ

Крупные мировые производители бытовой техники начали активно блокировать поставки своей продукции в Россию через параллельный импорт. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, компании Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta с партнерами в других странах подписывают мораторий на реэкспорт электроники в РФ. Главный исполнительный директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Ли заявил, что в сети ретейлера товары Electrolux уже представили «в ограниченном объеме».

До этого Минпромторг обновил перечень товаров параллельного импорта.

Перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны зарубежных правообладателей, дополнен брендами, производящими насосы, вентиляторы и компрессоры (Soler & Palau, Vortice, Air System), горнодобывающее оборудование (Dewalt, Epiroc, Husqvarna), а также косметику, парфюмерную продукцию и одежду.

В начале февраля сообщалось, что только 14% предприятий малого и среднего бизнеса освоили параллельный импорт в 2023 году. Исследование показало, что большинство компаний предпочли другие пути импортозамещения.

Ранее дилеры, торгующие автомобилями, завезенными в Россию по параллельному импорту, снизили цены на кроссоверы Volkswagen Teramont и Citroen C5 Aircross.