В ЕК рассказали, как действует эмбарго на российские алмазы

Контроль за реализацией эмбарго на алмазы и бриллианты из России, введенный странами Запада с начала 2024 года, пока работает в тестовом режиме из-за неготовности электронной системы сертификации камней. Об этом рассказали РИА Новости в Европейской комиссии.

По словам собеседника агентства, до 31 августа 2024 года пока возможно ввести в страны Европейского союза алмазы с предъявлением документальных подтверждений происхождения.

В своем руководстве по исполнению санкций ЕК рекомендует импортерам в ЕС доказывать, что у ввозимых в страны G7 и ЕС алмазов и бриллиантов нероссийское происхождение. Для этого необходимо предъявить сертификат происхождения, подробные данные о продавцах и покупателях, маршрута доставки.

В дальнейшем у каждого относительно крупного алмаза или партии более мелких камней, поставляемых в страны G7 и ЕС, должен быть электронный сертификат, доказывающий нероссийское происхождение, подделать или внести корректировки в который невозможно. Такие сертификаты, предположительно, будут выдавать в Бельгии.

В начале марта стало известно, что Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ.