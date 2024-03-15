В России захотели расширить программу трудовой мобильности

Министерство труда России подготовило проект постановления кабмина о расширении программы трудовой мобильности, которую хотят распространить на компании приоритетных отраслей экономики. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пишет издание, господдержку, которая сейчас распространяется на работодателей ОПК и предприятия новых регионов, предлагается расширить также на компании приоритетных отраслей экономики.

Отмечается, что размер государственной поддержки составляет 12 минимальных размеров оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент, — всего около 300 тыс. руб. на каждого привлеченного сотрудника.

Компенсация затрат компании распространяется на привлечение сотрудников из других регионов, а также на трудоустройство работников, переезжающих внутри субъекта.

До этого министерства труда предложило работодателем учитывать исполнение квоты при трудоустройстве работников с нарушениями здоровья в зависимости от группы инвалидности.

Ранее сообщалось, что мигрантов могут начать выдворять из РФ, если они работают не по профилю.